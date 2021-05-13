تشافي يجدد تعاقده مع السد القطري حتى العام 2023

2021/05/13 | 12:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن السد القطري، تمديد عقد مدربه تشافي حتى العام 2023، ليدحض كل الإشاعات التي ربطت المدرب الإسباني بتولي الإدارة الفنية لفريقه السابق برشلونة، بدءا من الموسم المقبل.وقال تشافي لحساب نادي السد على “تويتر”: يوم أمس الاربعاء “فخور بالاستمرار مع السد، حققنا الكثير معا، وسجلنا الأهداف، وفزنا بالمباريات والألقاب، وكلنا فخورون جدا بهذا […]

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