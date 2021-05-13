الرافدين يصدر قرارا جديدا بشأن قروض الـ 50 مليون للبناء والترميم

2021/05/13 | 12:39 - المصدر: NRT عربية

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اعلن مصرف الرافدين، الخميس، استثناء الموظفين ومنتسبي القوات الامنية الموطنة رواتبهم لدى المصرف من شرط الكفيل للتقديم على قروض الـ 50 مليونا للبناء وترميم الدور.

وقال المصرف في بيان تلقى موقع NRT نسخة منه، اليوم (13 ايار 2021)، انه "تقرر استثناء الموظفين ومنتسبي القوات الامنية الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد حصرا من شرط الكفيل في التقديم على قروض 50 مليونا للبناء وترميم الدور السكنية".

واوضح المصرف، ان "الية التقديم للحصول على هذه الخدمات تكون عن طريق فروع المصرف في بغداد والمحافظات وحسب الرقعة الجغرافية".

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