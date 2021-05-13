شرطة الديوانية تلقي القبض على متهم بتجارة الحبوب المخدرة

2021/05/13 | 12:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية مكافحة اجرام الديوانية، اليوم الخميس، القبض على متهم بتجارة الحبوب المخدرة في الديوانية.وذكرت المديرية في بيان، ان “مفارز شعبة مكافحة اجرام الشامية في الديوانية وبالاشتراك مع مركز شرطة الشامية تمكنت بمتابعة مدير قسم مكافحة الإجرام، حسين رشاد، وعدد من الضباط والمنتسبين، وبعد جمع المعلومات والتحري وأخذ الموافقات الاصولية من القاء […]

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