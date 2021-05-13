العمليات المشتركة: إجراءات الحظر الشامل تسير وفق ما مخطط لها

2021/05/13 | 12:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع- امنة السلاميأكدت العمليات المشتركة أن اجراءات الحظر الشامل الذي يستمر لغاية الثاني والعشرين من الشهر الحالي تسير وفق ما مخطط لها.وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الخميس ، إن" عملية نقل المواد الغذائية والخضار تسير بانسيابية عالية وتم توفير جميع التسهيلات لايصال تلك المواد للمواطن فضلاً عن توفير التسهيلات لعمل الصيدليات الخافرة والحالات الطارئة ".وأضاف أنه" في ما يخص الاستثناءات سواء الأطباء و الإعلاميين والجهات ذات العلاقة بالمواطن مستمرة في عملها ، مؤكداً أن" اجراءات الحظر الكلي تسير وفق ما مخطط لها ".ودعا الخفاجي المواطنين الى التعاون مع القوات الامنية في تنفيذ واجبها والالتزام بتعليمات اللجنة العليا للحد من انتشار الجائحة ".وصادق مجلس الوزراء في وقت سابق على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام، ابتداءً من 12 آيار ولغاية 22 آيار 2021، مبيناً أن ذلك يأتي للحد من انتشار الجائحة وتطبيق الاجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الاخرى، لاسيما بعد ان سجلت وزارة الصحة مؤخراً زيادة بأعداد الإصابات في عموم العراق.

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