بدء سريان وقف إطلاق النار في أفغانستان

2021/05/13 | 12:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ اليوم الخميس، سريان وقف إطلاق النار في أفغانستان، وذلك مع بدء احتفال الأفغان بعيد الفطر.

وكانت حركة طالبان قد أعلنت الأسبوع الماضي وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام.

ورداً على إعلان حركة طالبان، أصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني أوامره للقوات الأمنية باحترام وقف إطلاق النار.

كما طالبت الحكومة حركة طالبان بالالتزام بوقف إطلاق نار دائم.

وخلال الأيام التي سبقت وقف إطلاق النار، شهدت عدة أقاليم قتالاً مكثفاً.

وكانت حركة طالبان قد كثفت من هجماتها على عواصم الأقاليم والمناطق والقواعد ونقاط التفتيش في أنحاء البلاد منذ بدء انسحاب القوات الدولية رسمياً في الأول من مايو (آيار) الجاري.

وحاولت القوات الأمنية صد هذه الهجمات، ونجحت في بعض الحالات.



مع ذلك، سقطت منطقتان في أيدي الإسلاميين.

ويخشى المراقبون أن تكون الهجمات الأخيرة مجرد بداية للعدوان السنوي لحركة طالبان، وهذه الهجمات قد تزداد بعد اكتمال انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

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