2021/05/13 | 12:54 - المصدر: الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نتنياهو يعلن حالة الطوارئ في بلدة " اللد " هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/13 | 12:54.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتنياهو يعلن حالة الطوارئ في بلدة " اللد ") نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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