«الفيفا» يحدد مواعيد مباريات الدور التمهيدي لبطولة كأس العرب 2021

2021/05/13 | 12:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم /الفيفا/

مواعيد مباريات الدور التمهيدي للنسخة

العاشرة لمسابقة كأس العرب المقررة

خلال الفترة ما بين الأول حتى 18 ديسمبر

المقبل في دولة قطر.

وتقام المباريات السبع في الدور

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