2021/05/13 | 12:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت العمليات المشتركة، اليوم الخميس، أن اجراءات الحظر الشامل الذي يستمر لغاية الثاني والعشرين من الشهر الحالي تسير وفق ما مخطط لها.وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصريح للعمليات المشتركة بشأن إجراءات الحظر الشامل المركز الخبري الوطني.

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