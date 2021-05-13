بالفيديو: حظر التجوال لعشرة أيام يثير امتعاض الكثيرين... والسبب؟

2021/05/13 | 12:57 - المصدر: السومرية نيوز

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شهدت مناطق العاصمة في اولى ساعات حظر التجوال تشددا امنيا غير مسبوق وقطعا لعدة طرق رئيسة وغلقا لاغلب الطرق الرابطة بين جانبي العاصمة بغداد.

الحظر الذي فرضه مجلس الوزراء والذي يمتد لعشرة ايام اثار امتعاض الكثيرين خصوصا وانه يعتبر معرقلا لعملية تنقل المستثنين من هذا القرار.ما ان فرضت السلطات حظرا على التجوال حتى اصبحت العاصمة وكانها مدينة أشباح..



فجميع المراكز والمحلات التجارية اغلقت ابوابها باستثناء الافران ومحال البقالة وبعض الصيدليات المرخصة .



في حين شكلت القطوعات الامنية عائقا كبيرا لفئات من المفترض انها مستثناة من قرار الحظر حسب وصفها.

مختصون في الشأن المحلي شددوا على ضرورة تبسيط الاجراءات المتبعة من قبل عمليات بغداد خصوصا وان عملية قطع الطرق والجسور اثرت وبشكل كبير على الية نقل المرضى والمصابين وغيرهم.حظر شامل للتجوال اعتبره كثيرون امنيا خصوصا وان اغلب المفارز والقطعات الامنية قد شددت على حمل هوية الاستثناء والاوراق الثبوتية ولم تركز على الجانب الوقائي والصحي وعدم التزام العديد باتخاذ الاجراءات الوقائية ناهيك عن منع العجلات والسماح للافراد بعبور السيطرات دون قيد او شرط.

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