م 3 / ف 11 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 833 - أحمد صبحى منصور

2021/05/13 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 833بقية أخبار شهر جمادى الأولى كواكب( وفي ليلة الجمعة التاسع والعشرين: منه خرج بعد غروب الشمس بقليل كوكب في هيئة الكرة، بقدر جرم القمر في ليلة البدر، فمر بين المشرق والقبلة إلى جهة المغرب، وتفرق منه شرر كثير من ورائه .



)صراعات أكابر المجرمين1 ـ ( وفي ثامنه: ورد كتاب اسكندر بن قرا يوسف، ......





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