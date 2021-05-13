تسجيل 8380 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

2021/05/13 | 13:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا لليوم السابع على التوالي إلى أكثر من 8 آلاف إصابة.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس، عن رصد 8380 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 8217 إصابة أمس، مشيرة إلى أن نحو ثلث الإصابات الجديدة (2787) يعود إلى العاصمة موسكو.وارتفعت […]

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