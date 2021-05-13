2021/05/13 | 13:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين من جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 83 شخصا، من بينهم 17 طفلًا و6 نساء، و487 جريحا، وفق ما ذكرت مصادر طبية، في حين يواصل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين..



وإسرائيل تحشد قواتها على حدود غزة المركز الخبري الوطني.

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