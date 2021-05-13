2021/05/13 | 13:06 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرة في السليمانية احتجاجا على حكم صحفيين بالسجن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/13 | 13:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة في السليمانية احتجاجا على حكم صحفيين بالسجن) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة في السليمانية احتجاجا على حكم صحفيين بالسجن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).