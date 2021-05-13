2021/05/13 | 13:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 5 دقیقة

262 مشاهدة

هنأت السفارة الاميركية في بغداد، الخميس، العراقيين بمناسبة حلول عير الفطر، متعهدة بضمان الامن وانعاش الاقتصاد ومساعدة النازحين في العودة الى ديارهم.

وذكرت السفارة في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (13 ايار 2021)، انه بالنيابة عن الرئيس (بايدن) والوزير (بلينكن) والسفير (تولر) والشعب الأمريكي، أتمنى عيدا مباركا للشعب العراقي.

واضاف البيان، "نحن في بعثة الولايات المتحدة في العراق ندرك أن العراق يواجه عددا من التحديات الصعبة شأنه في ذلك شأن العديد من البلدان.



إذ لا تزال جائحة كورونا تُلقي بظلالها الثقيلة على العالم بأسره معكرة صفو حياتنا وأعمالنا وسيحتفل الكثيرون بهذه المناسبة من دون أسرهم".

واوضح، انه "نعمل مع شركائنا العراقيين للمساعدة في ضمان أن يشعر العراقيون بالأمان في وطنهم فضلا عن إنعاش الاقتصاد.

وتابع، انه "ومع ذلك، لا تزال هنالك أسباب للشعور بالأمل والاحتفال بمناسبة عيد الفطر المبارك.



من خلال الشراكة الأميركية العراقية، نمضي معا إلى الأمام، معا نحقق تقدما في مكافحة فايروس كورونا، معا نعمل على إصلاح ما تضرر بفعل بداعش ومساعدة النازحين في العودة إلى ديارهم ومعا نبحث عن طرق جديدة لتنمية الاقتصاد العراقي ومواجهة تحديات تغير المناخ.

ثمة الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكننا قطعنا شوطًا طويلا ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتنا مع الشعب العراقي بينما نعمل نحو تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في عراقٍ آمن ومستقرٍ ومزدهر.

تتمنى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية عيدا مباركا كريما لكل العراقيين ولكل من يحتفلون به وعسى أن تكون أيامكم مباركة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الاميركية تهنىء العراقيين بالعيد... وتطلق تعهدات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الاميركية تهنىء العراقيين بالعيد... وتطلق تعهدات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).