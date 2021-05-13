خلوصي آكار يؤكد ان عمليات مخلب البرق العسكرية ستتواصل لحين انهاء آخر نشاط لحزب العمال

2021/05/13 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ان العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات بلاده ستتواصل لحين انهاء آخر نشاط لعناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة.

وقال آكار خلال زيارة لقائه عددا من القادة العسكريين والضباط اثناء قيامه بتفقد مركز مراقبة عمليات مخلب البرق التي أطلقتها تركيا لتعقب عناصر حزب العمال في مناطق داخل إقليم كردستان العراق، قال ان قوات بلاده وجهت ضربات شديدة لعناصر الحزب، وتمكنت منذ مطلع العام الجاري من تصفية ألف وستة وخمسين من عناصره.

بالمقابل قالت وحدات حماية الشعب التابعة لحزب العمال انها تمكنت من توجيه ضربتين للقوات التركية وعبر الطائرات المسيرة، أسفرت حسب بيانها عن الحاق خسائر كبيرة لدى الجانب التركي.

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