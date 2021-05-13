اشتباكات بين قوة عسكرية تابعة إلى “خلية الصقور” ومجاميع مسلحة داخل مجمع القصور في البصرة

2021/05/13 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوة عسكرية تابعة لوكالة الاستخبارات ومكافحة الارهاب مع مجاميع مسلحة داخل القصور الحكومية في البصرة.

وفي التفاصيل، قالت مصادر أمنية إن قوة من الفريق التكتيكي التابع لوكالة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب المعروفة سابقا بخلية الصقور وصلت من بغداد لاعتقال ثلاثة من المطلوبين للقضاء العراقي منهم صباح الوافي بتهمة تنفيذ اغتيالات، مشيرة إلى أن القوة داهمت محل إقامة أحد المتهمين لكنها لم تجده فقامت باعتقال نجله.

وذكرت المصادر أن الاشتباكات توقفت عندما تدخلت قوة من عمليات البصرة بين الطرفين لفك الاشتباك.

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