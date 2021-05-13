2021/05/13 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – السليمانية أفاد مصدر محلي من محافظة السليمانية، اليوم الخميس، بخروج تظاهرات سلمية رافضه لقرار قضائي صدر بحق 5 ناشطين في محافظة دهوك مؤخرا. وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "العديد من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني خرجوا اليوم، بتظاهرات سلمية في محافظة السليمانية". وأشار الى ان "السبب في التظاهر، جاء احتجاجاً على قرار قضائي صدر بالسجن 6 سنوات بحق 5 أشخاص من الناشطين في محافظة دهوك مؤخراً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة في السليمانية رفضاً لقرار قضائي صدر بحق 5 ناشطين في دهوك- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة في السليمانية رفضاً لقرار قضائي صدر بحق 5 ناشطين في دهوك- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).