روحاني: الربط السككي مع البصرة مشروعا مهما ويحظى ببالغ الاهمية

2021/05/13 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة اعتبر رئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، مشروع ربط شبكة السكك الحديد بين مدينتي شلامجة والبصرة مشروعا مهما. وقال روحاني في كلمته، إن "مدن ابادان وشلامجه وخرمشهر تقع في منطقة استراتيجية ذات اهمية كبيرة" معربا عن امله بان "نشهد تغييرا كبيرا في المنطقة من خلال الاتفاق الذي حصل مع العراق حول ربط شبكة سكك الحديد بين مدينتي شلامجة والبصرة".واضاف، ان "ربط شبكة سكك الحديد بين ايران و العراق وسوريا سيوفر الارضية امام ربط ايران ببحر الابيض المتوسط والذي يحظى ببالغ الاهمية". وتابع روحاني قائلا ان "الحكومة تتابع هذا المشروع على الصعيدين السياسي والعملياتي على ان يكمل في السنوات القادمة".

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