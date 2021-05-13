2021/05/13 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كردستان أكد الأمين العام لوزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق، الفريق جبار الياور،اليوم الخميس، أن القوات التركية لازالت تخترق الحدود الشمالية العراقية بداعي محاربة حزب العمال الكردستاني وبعلم الحكومة الاتحادية في بغداد بذلك "حسب قوله".وقال الياور في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "حماية الحدود العراقية من مهمام قوات الحدود الاتحادية والتي تتكون من 3 ألوية عسكرية، وتشمل حماية الحدود العراقية المشتركة مع تركيا وايران والسعودية".واضاف، ان "قوات البيشمركة ليس لها اي دور في حماية الحدود، ولكن الامر مشخص أن الاتراك يخترقون السيادة العراقية بحجة ضرب عناصر حزب العمال الكردستاني شمال البلاد"، مؤكدا ان "الحكومة الاتحادية في بغداد على علم بذلك".وفي وقت سابق، اعتبر قائد قوات الحدود الفريق الركن حامد الحسيني، ان وجود قوات حزب العمال الكردستاني في الاراضي العراقية يعطي القوات التركية ذريعة للتوغل داخل اراضينا لمواجهة تلك العناصر مبينا ان وزير الداخلية يشدد على امن الحدود وسيادة العراق والقيادة بدات بخطوات اتجاه ذلك.وقال الحسيني ( لبغداد اليوم ) ان القوات التركية دخلت بعمق 20 داخل الاراضي والعراق سيعمل على فتح انتشار نقاط حدودية للحد من عدم مشروعية التوغل التركي قرب جبال زاخو وغيرها.واضاف الحسيني ان الاقليم بدا يدعم العمل الحدودي والنقاط التي يتم نصبها بالحدود مع تركيا كون الامر ملح وضروري لحفظ سيادة الاراضي العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين عام البيشمركة: حماية الحدود العراقية ليست من مهامنا.. بغداد على علم بما تفعله تركيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين عام البيشمركة: حماية الحدود العراقية ليست من مهامنا.. بغداد على علم بما تفعله تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).