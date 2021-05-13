اتحاد شطرنج ذي قار يؤجل بطولة الناصرية الدولية

2021/05/13 | 13:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعقرر اتحاد شطرنج ذي قار تاجيل بطولة الناصرية الدولية للشطرنج لعام 2021 التي من المؤمل اقامتها هناك في الخامس عشر من ايار الحالي الى الثامن والعشرين من الشهر ذاته .وقال رئيس الاتحاد العراقي للشطرنج ظافر عبد الأمير لوكالة الانباء العراقة (واع)، اليوم الخميس إن "البطولة يقيمها الاتحاد الفرعي في ذي قار وبالتعاون مع نادي القيثارة التخصصي "، موضحاً انه " كان من المقرر ان تقام البطولة في الخامس عشر من الشهر الحالي وتم تاجيلها الى الثامن والعشرين من الشهر ذاته بسبب فرض حظر التجوال الذي سيستمر حتى الثاني والعشرين من آيار ".واضاف عبد الامير ان" الدعوة عامة لجميع لاعبي محافظة ذي قار للمشاركة فيما ستكون الدعوة للاعبي خارج المحافظة من المصنفين حصراً"، مبينا ان" البطولة معتمده لدى الاتحاد الدولي للشطرنج".

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