تصريح جديد من العمليات المشتركة حول حظر التجوال الشامل

2021/05/13 | 13:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت العمليات المشتركة، اليوم الخميس، أن اجراءات الحظر الشامل الذي يستمر لغاية الثاني والعشرين من الشهر الحالي تسير وفق ما مخطط لها.وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي، إن “عملية نقل المواد الغذائية والخضار تسير بانسيابية عالية وتم توفير جميع التسهيلات لايصال تلك المواد للمواطن فضلاً عن توفير […]

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