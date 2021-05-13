"تحضير لأيام طويلة من القتال".. الجيش الإسرائيلي يعلن الاستعداد لدخول قطاع غزة برا

2021/05/13 | 13:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل التصعيد الدامي الليلة الماضية مع إطلاق صواريخ من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل التي نفذت غارات جديدة مكثفة على القطاع المحاصر، بينما بدأت تواجه في الداخل جبهة أخرى تتمثل في أعمال الشغب والمواجهات في المدن المختلطة اليهودية العربية.

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