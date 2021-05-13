2021/05/13 | 13:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام ابناء مدينة الموصل صلاة عيد الفطر، صباح اليوم الخميس، بجامع (المصفي) او (الاموي) رغم دماره.

وتأتي هذه المبادرة التي دعا لها ناشطون ومتطوعين من الموصل لاقامة صلاة العيد بهذا الجامع من اجل الاسراع باعماره والذي يعتبر اول جامع بمدينة الموصل.

واشار زياد السيد، احد شباب الموصل الذين دعوا لاقامة صلاة العيد، الى ان هذا الجامع يعود تاريخه الى العام 22 هجرية 646 للميلاد، وهو أول جامع بني في الموصل بناه عرفجة بن هرثمة البارقي في زمن الخليفة عمر بن الخطاب.

هذا شارك العشرات من ابناء الموصل القديمة ومن المناطق القريبة على هذا الجامع في اداء صلاة العيد والاستماع للخطبة، مطالبين الجهات المعنية الاسراع في اعادة اعمار الصروح الدينية والجوامع والمساجد التاريخية.

يذكر ان هذا الجامع تعرض للدمار بعد سيطرة تنظيم داعش الارهابي على مدينة الموصل والحرب التي دارت هناك.

PUKmedia مثنى النهار/ الموصل

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صلاة العيد في اقدم جامع بالموصل) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صلاة العيد في اقدم جامع بالموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).