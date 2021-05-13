2021/05/13 | 13:25 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقاذ عشرات الدوانم لمحصول الحنطة من السنة النيران في صلاح الدين

تمكنت فرق الدفاع المدني اليوم الخميس من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل حقل لمحصول الحنطة تقدر بـ 60 دونما في منطقة جلام الدور في محافظة صلاح الدين .

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان إن فرق الاطفاء طوقت وعزلت النيران التي اشتعلت داخل الحقل واخمدت الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية إذ لم يحترق سوى دونم واحد فقط.

وانقذت فرق الدفاع المدني ما يقدر بـ 60 دونم ضمن الحقل المسجل داخلة الحادث، وفقا للبيان.

ونوه البيان إلى أن سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي في الاعمدة الناقلة التيار الكهرباء والمارة داخل الحقل المزروع .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقاذ عشرات الدوانم لمحصول الحنطة من السنة النيران في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقاذ عشرات الدوانم لمحصول الحنطة من السنة النيران في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).