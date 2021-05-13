روحاني يؤكد أهمية الربط السككي مع العراق: سيحدث تغييراً كبيراً بالمنطقة

2021/05/13 | 13:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، أهمية مشروع ربط شبكة السكك الحديد بين إيران والعراق، فيما أشار إلى أن المشروع سيحدث تغييراً كبيراً في المنطقة.وقال روحاني، في كلمة […]

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