اسعار النفط تنخفض من اعلى ارتفاع خلال 8 اسابيع

2021/05/13 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، من أعلى مستوى لها في ثمانية أسابيع، حيث خففت المخاوف بشأن أزمة فيروس كورونا في الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، موجة صعود مدفوعة بتوقعات وكالة الطاقة الدولية وأوبك بأن الطلب يعود بقوة.

ونزل خام برنت 66 سنتا أو 0.98 بالمئة إلى 68.65 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:03 بتوقيت جرينتش.

فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.03 بالمئة إلى 65.41 دولارًا للبرميل ، بعد أن ارتفع بنسبة 1.2٪ في الجلسة السابقة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في تقريرها الشهري يوم الأربعاء إن الطلب على النفط يتجاوز العرض بالفعل ومن المتوقع أن يزداد النقص أكثر حتى إذا عززت إيران الصادرات.

وفي اليوم السابق ، التزمت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لعودة قوية للطلب العالمي على النفط في عام 2021، مع إلغاء النمو في الصين والولايات المتحدة لتأثير أزمة فيروس كورونا في الهند.

لكن القلق العالمي يتزايد بشأن الوضع في الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث ينتشر نوع من فيروس كورونا عبر الريف في أكثر 24 ساعة دموية منذ بدء الوباء.

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