غزة..تذبح على الهواء - جمال الهنداوي

2021/05/13 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جمال_الهنداوي تشير ردود الافعال المتواترة على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على قطاع غزة الى ان العرب قد فقدوا الكثير من مهاراتهم اللافتة في دبج نوادر الكلم والدرر اليتيمة من عبارات الشجب والاستنكار التي تترافق وتعقب أي من الحوادث الامنية التي تطرأ في المنطقة ومن الممكن ان يسمع منها ما يقض مضاجع الدوائر السياسية العربية العليا ويقلق قيلولة الحكم ما بين قمع وقمع..كاستلال الروح من الجسد انتزعت عبارات الادان ......





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