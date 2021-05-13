المواقف المشرفة للكرد الفيليين ... شهادة صادرة من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني - مؤيد عبد الستار

2021/05/13 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار ينتشر الكرد الفيليون وسط وجنوب العراق حيث تمتد رقعة موطنهم من بغداد والحلة والناصرية والبصرة جنوبا الى بلاد عيلام وبيشتكوه غرب ايران صعودا الى خانقين وكرماشان وعلى امتداد جبال سورين - حمرين - حتى كركوك شمالا .عاشوا في هذه الرقعة الجغرافية الواسعة المترامية الاطراف ، وخلال الاف السنين تعرضوا الى هجرات مختلفة من مغول وسلاجقة وفرس وعرب وترك فحرصوا على التعايش مع الاقوام الاصلية الموجودة على تخوم ......





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