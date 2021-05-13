تعرف على الوقت المثالي للاستحمام

2021/05/13 | 13:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ يرى طبيب التجميل، ريكهي تايلور، إن الوقت الذي تتم فيه عملية الاستحمام يلعب دورا حاسما في الفائدة الناتجة عن هذه العملية لصحة جسم الإنسان.وبحسب الخبير، يتم تطهير الجلد من الأوساخ والجراثيم والعرق بفضل الاستحمام قبل النوم.ونقلت الصحيفة البريطانية إكسبرس عن الطبيب: “عند الاستحمام في المساء، تقوم بتنظيف بشرتك قبل الذهاب إلى […]

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