اخ يرتكب جريمة بشعة بحق شقيقه في الديوانية

2021/05/13 | 13:41 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر امني، الخميس، بقيام اخ بطعن شقيقه في محافظة الديوانية اثر خلافات عائلية.

وذكر المصدر في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (13 ايار 2021)، ان "قوة من قسم شرطة الأسرة والطفل وبمتابعة مديرها العميد عدنان خلف وبامرة الملازم فراس نعمة وعدد من المنتسبين القت القبض على أحد المتهمين بطعن شقيقه بواسطة الة جارحة ( سكين ) في منطقة حي الصادق سبب خلافات عائلية".

واضاف، ان "المصاب تم ارساله إلى مستشفى الديوانية التعليمي لتلقي العلاج، في حين تم توقيف المتهم من قبل السيد قاضي التحقيق تمهيدا لاحالته إلى المحكمة المختصة"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

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