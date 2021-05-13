2021/05/13 | 13:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات هبوطاً حاداً في صادرات الخام الأمريكية، وعلامات على تعاف اقتصادي سريع، وتوقعات متفائلة بالطلب على الطاقة.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 77 سنتاً، أو 1.1 %، 69.32 دولاراً للبرميل، وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 80 سنتاً، أو 1.2% إلى 66.08 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق لبرنت منذ 11 مارس (آذار) وللخام الأمريكي منذ الخامس من الشهر نفسه.

وأظهرت بيانات حكومية الأربعاء، هبوط صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام في الأسبوع الماضي إلى حوالي 1.8 مليون برميل يومياً، أدنى مستوى لها منذ أكتوبر(تشرين الأول) 2018 .

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري، إن الطلب على النفط يتجاوز بالفعل المعروض، وأن المتوقع أن يتسع العجز، رغم زيادة إيران لصادراتها.

وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك الثلاثاء، بتوقعها تعافياً قوياً في الطلب العالمي على النفط في 2021، قائلة إن النمو في الصين، والولايات المتحدة سيطغى على تأثير أزمة كورونا في الهند.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 8 أسابيع) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 8 أسابيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).