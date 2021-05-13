اصابة إمرأة بجروح خطيرة نتيجة 'دكة عشائرية' في ذي قار

2021/05/13 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة ذي قار، اليوم الخميس، باصابة إمرأة بجروح خطيرة بسبب دكة عشائرية حصلت في أحد أحياء قضاء الرفاعي شمال المحافظة.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "إمرأة إصيبت بجروح خطيرة في منطقة الراس نتيجة تعرضها لرصاص "دكة عشائرية " حدثت في أحد أحياء قضاء الرفاعي".

واضاف المصدر ان "قوة من الشرطة وصلت إلى مكان الحادث وباشرت بحملة للبحث عن الجناة.

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