2021/05/13 | 14:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة جنوب العراق تعلن تخفيفاً بإجراءات حظر التجوال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/13 | 14:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة جنوب العراق تعلن تخفيفاً بإجراءات حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة جنوب العراق تعلن تخفيفاً بإجراءات حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).