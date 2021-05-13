الدفاع المدني تنقذ 60 دونمَ حنطة قبل أن تلتهمها النيران في صلاح الدين

2021/05/13 | 14:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين- واع- فليح العبيدي أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، إنقاذ 60 دونماً من محصول الحنطة في صلاح الدين.وقال مدير الدفاع المدني في صلاح الدين العميد لطيف جاسم حمود لوكالة الأنباء العراقية (واع ) إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل حقل لمحصول الحنطة تقدر مساحته بـ 60 دونماً في منطقة جلام الدور في محافظة صلاح الدين .وأضاف أن "فرق الإطفاء طوقت وعزلت النيران التي اشتعلت داخل الحقل واخمدت الحادث من دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية إذ لم يحترق سوى دونم واحد فقط وانقذت فرق الدفاع المدني ما يقدر بـ 60 دونماً ضمن الحقل المسجل داخل الحادث".وأشار مدير الدفاع المدني إلى ان "سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي في الأعمدة الناقلة التيار الكهرباء والمارة داخل الحقل المزروع .

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