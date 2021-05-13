للمرة الثانية على التوالي.. إسطنبول تفشل باستضافة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا

2021/05/13 | 14:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن نهائي دوري أبطال أوروبا سيقام في بورتو وأن تشيلسي ومانشستر سيتي سيسمح لكل منهما بدعوة 6000 مشجع.

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