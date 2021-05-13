نقل نهائي دوري أبطال اوروبا من تركيا الى البرتغال

2021/05/13 | 14:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن نقل نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2020/2021 بين مانشستر سيتي وتشيلسي إلى البرتغال.

وأكد “يويفا” في بيانه الرسمي أن “ملعب دراجاو الخاص بنادي بورتو هو من سيستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلًا من “أتاتورك” في مدينة “إسطنبول” بـ “تركيا” في 29 أيار الجاري”.

وأفاد البيان الرسمي أن “كلاً من مانشستر سيتي وتشيلسي سيحق لجماهيرهما حضور المباراة بحد أقصى 6000 مشجع”.

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتم نقل المباراة من ملعب “أتاتورك” بعدما أقيمت البطولة من دور الثمانية في البرتغال بالموسم الماضي حتى النهائي بسبب فيروس كورونا.

ويأتي السبب وراء نقل المباراة من “إسطنبول” بسبب الإجراءات الاحترازية الشديدة التي تعاني منها المدينة بسبب فيروس كورونا والتي ستمنع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من تنظيم النهائي.

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