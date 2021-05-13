الاتحاد الاوروبي يقرر نقل مباراة نهائي دوري الأبطال من تركيا

2021/05/13 | 14:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الخميس، نقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي من إسطنبول التركية إلى بورتو البرتغالية، بسبب مخاوف “كوفيد-19”.وكان من المفترض إقامة النهائي في الـ29 من الشهر الجاري في ملعب “أتاتورك” الأولمبي في إسطنبول، لكن الحكومة البريطانية وضعت تركيا على “القائمة الحمراء” لسفر مواطنيها، يوم […]

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