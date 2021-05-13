محافظة عراقية تقرر تخفيف إجراءات الحظر الشامل وتصدر عدة توجيهات

2021/05/13 | 14:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ الديوانية، زهير الشعلان،

اليوم الخميس، تخفيف اجراءات الحظر

الشامل مراعاة لظروف المعيشة وصعوبة

الوضع الاقتصادي.

وقال بيان للمحافظة، ان "الشعلان وجه

بتخفيف إجراءات الحظر التام والشامل

الذي قر

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