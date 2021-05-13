لتنفيذ مشاريع خدمية مقابل النفط.. ذي قار توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية

2021/05/13 | 14:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، الخميس، عقد مذكرة تفاهم أولية مع شركة سي بي بي الصينية لانشاء عدد من مشاريع البنية التحتية في المحافظة مقابل الحصول على كميات من النفط الخام، خلال استقباله وفدًا من إدارة الشركة برئاسة مديرها المفوض في العراق جو سياوشو.

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وقال الخفاجي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 اذار 2021)، إن "هذه المذكرة الأولية نصت على تنفيذ الشركة الصينية لمشاريع الماء والمجاري والابنية المدرسية وخدمات الطرق والجسور ومشاريع الطاقة في حدود المحافظة، على أن تسدد اثمان هذه الخدمات على شكل دفعات من النفط الخام الذي تنتجه المحافظة".

وبين أن "هذا الاتفاق أولي وسيتم استحصال موافقة الحكومة الاتحادية حسب القانون، حتى تمضي المحافظة قدماً بإدراج هذه المشاريع والاتفاق بشكل نهائي مع الشركة الصينية".

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