2021/05/13 | 14:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، سحب تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة إسطنبول التركية، ونقله إلى البرتغال.وأعلن (اليويفا) إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً..



نقل نهائي دوري الأبطال بعيداً عن إسطنبول المركز الخبري الوطني.

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