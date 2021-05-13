الكاظمي للرئيس الفلسطيني: العراق يرفض المساس بالحق التأريخي في أرض فلسطين

2021/05/13 | 14:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، ان العراق يرفض المساس بالحق التاريخي في أرض فلسطين، الذي بُذلت دونه أجيال من المناضلين والشهداء والمقاومين.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، […]

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