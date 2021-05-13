الكاظمي يتصل بمحمود عباس ويجدد موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية

2021/05/13 | 14:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بالرئيس

الفلسطيني محمود عباس.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، ان "الكاظمي

جدد خلال الاتصال موقف العراق الثابت

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