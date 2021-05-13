محافظة عراقية تقرر تخفيف إجراءات الحظر الشامل

2021/05/13 | 15:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت الحكومة المحلية في الديوانية، الخميس، تخفيف إجراءات الحظر الشامل.

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وقال محافظ الديوانية رئيس اللجنة العليا لخلية الأزمة زهير علي الشعلان في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 اذار 2021)، إنه "مراعاة لظروف المعيشة وصعوبة الوضع الاقتصاي وجهنا بتخفيف إجراءات الحظر التام والشامل الذي قررته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في مركز محافظة الديوانية وأقضيتها ونواحيها، بشرط غلق داخل المحافظة ومنع التنقل بين قضاء وآخر وناحية وأخرى".

وأضاف أن "إجراءات التخفيف تتضمن فتح مراكز التسوق والمحلات التجارية بشرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وعدم تجمع اكثر من 4 زبائن داخل المحل أو مركز التسوق، وفتح المطاعم للتوصيل المنزلي فقط".

وأشار إلى أن الإجراءات تضمنت أيضا فتح الحركة أمام المركبات بشرط عدم تواجد اكثر من ثلاثة اشخاص داخل مركبات (التكسي) مع التشديد على ارتداء الكمامات".

وتابع البيان أنه "تقرر تفعيل نظام الغرامات لكل من يخالف الفقرات التي وردت ضمن إجراءات تخفيف الحظر".

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