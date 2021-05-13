تخفيف إجراءات حظر التجوال في الديوانية

2021/05/13 | 15:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر محافظ الديوانية، زهير الشعلان، اليوم الخميس، قرارات جديدة لتخفيف حظر التجوال في المحافظة.وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان، أنه “مراعاة لظروف المعيشة وصعوبة الوضع الإقتصادي، وجه محافظ الديوانية رئيس اللجنة العليا لخلية الأزمة زهير علي الشعلان، بتخفيف إجراءات الحظر التام والشامل الذي قررته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في مركز محافظة الديوانية […]

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