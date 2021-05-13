2021/05/13 | 15:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل شاب واصابة والده خلال نزاع عشائري شرقي ذي قار.

وذكر المصدر في حديث للسومرية نيوز، أن "نزاعا عشائريا وقع بقضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار وراح ضحيته منتسب في الحشد الشعبي في العشرينات من عمره، فيما أصيب والده بجروح خطيرة وهو يعمل مختار منطقته"، لافتا إلى أن " النزاع انتهى باحراق مضيف شيخ عشائر منطقة الفرهة احد عشائر قبيلة آل إبراهيم".

وبين المصدر، أن" قوة أمنية مكونة من 15 آلية عسكرية فرضت سيطرتها على المكان، وتم وضع هدنة بين الأطراف مدتها 24 ساعة فقط".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شاب واصابة والده نتيجة نزاع عشائري في ذي قار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شاب واصابة والده نتيجة نزاع عشائري في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).