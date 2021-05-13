2021/05/13 | 15:10 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يوجه بإرسال لجنة إلى البصرة للتحقيق بأحداث الليلة الماضية في مجمع القصور الرئاسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/13 | 15:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بإرسال لجنة إلى البصرة للتحقيق بأحداث الليلة الماضية في مجمع القصور الرئاسي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بإرسال لجنة إلى البصرة للتحقيق بأحداث الليلة الماضية في مجمع القصور الرئاسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).