عاجل | الكاظمي يدين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني الإعتداءات الإسرائيلية

2021/05/13 | 15:16 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي يدين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني الإعتداءات الإسرائيلية

الكاظمي: العراق يحتفظ بموقفه التاريخي الحاسم تجاه القضية الفلسطينية

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