2021/05/13 | 15:16 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | صفارات الإنذار تدوي الآن في تل أبيب بعد إطلاق رشقات صاروخية من غزة

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