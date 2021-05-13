في النجف.. شاب يقتل عائلته بالكامل ويرمي جثثهم في الطمر الصحي

2021/05/13 | 15:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية شرطة محافظة النجف عن تفاصيل جريمة قتل بشعة راح ضحيتها عائلة كاملة.

المديرية قالت في بيان انها تلقت بلاغا عن وقوع جريمة قتل لمواطن في منطقة حي الوفاء، ترأس على إثره قائد الشرطة فريق عمل مختصا من قسم مكافحة الإجرام، والذي تمكن من إلقاء القبض على الجاني والذي اعترف خلال التحقيق بقيامه بالتعاون من أحد اقربائه بقتل كامل عائلته ورميهم في منطقة نائية في الطمر الصحي، ثم عاد ليكمل الجريمة بقتل والده داخل داره، في حين أكدت المديرية في بيانها ان دافع الجريمة هو الاستيلاء على أموال العائلة.

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