2021/05/13 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، بأن القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة حول احداث ليلة أمس بالبصرة.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القائد العام للقوات المسلحة، وجه بإرسال لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الأحداث التي حصلتفي محافظة البصرة الليلة الماضية في مجمع القصور ومعرفة المقصرين".

واضافت ان "هذا التوجيه جاء، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بإرسال لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات أحداث مجمع القصور في البصرة ليلة أمس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بإرسال لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات أحداث مجمع القصور في البصرة ليلة أمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).